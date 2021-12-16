Son dakika | Asgari ücrette AGİ ayrıntısı: AGİ kaldırıldı mı?

16 Aralık 2021 Perşembe, 17:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı asgari ücret miktarını açıkladı.

Erdoğan yılbaşı itibariyle asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisinin kaldırılacağını belirtti. Erdoğan, "Böylelikle işvereni 450 TL'lik bir yükten kurtarıyoruz" dedi.

Buna göre, 2022 yılı için brüt asgari ücret 5 bin 4 TL olacak. Yüzde 14 (700,56 TL) SGK primi kesintisi, yüzde 1 (50,04 TL) işsizlik sigorta primi kesintisi, toplam kesinti miktarı 750,6 TL olarak yansıyacak.

Böylelikle 2022 yılı net asgari ücret 4.253,40 TL olacak.

''AGİ KALDIRILDI''

NTV'ye konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı değerlendirmede, gelir vergisi kalktığı için asgari ücretli çalışanlarda AGİ'nin de artık ortadan kalktığını açıkladı.

Buna göre artık asgari ücretli çalışanlar çocuk ve eş durumuna bağlı olmaksızın AGİ'den yararlanamayacak.

VERGİDE 5 BİN 4 LİRA AYRINTISI

Prof. Kılıç, kararın işveren açısından da önemli bir yansımasına dikkat çekti. Yeni asgari ücrette gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırılması sonucu asgari ücret dışında gelire tabi olanların maaşlarından 5004 liranın düşeceğini, geri kalan kısma vergi uygulanacağını belirtti.

Örneğin, 10 bin liralık aylık brüt geliri olan bir çalışanın maaşının 5004 TL'lik kısmı vergiden muaf olacak. Kalan tutar olan 4 bin 996 TL'lik kısmı vergiye tabi olacak.