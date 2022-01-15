Son dakika | Bakan Nebati açıkladı: Kur korumalı mevduatta son rakam
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduatta son rakamı açıkladı. Bakan, büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çengelköy'de düzenlenen Milli İrade Platformu üye Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı’na katıldı.
Toplantıya Bakan Nebati'nin yanı sıra İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ve Milli İrade Platformu üye STK başkanları katıldı. Burada konuşan Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi
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