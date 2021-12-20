Son dakika | Benzin, motorin ve LPG'ye zam
Son dakika haber | Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin, motorin ve LPG'ye zam geldiğini duyurdu.
TCMB son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, faiz indirimlerine başladığının ilk sinyalini verdiği eylül ayı başından cuma gününe göre TL yaklaşık yüzde 51, sene başından beri yüzde 56'nın üzerinde değer yitirdi.
TL'nin değer yitirmesiyle birlikte dolar kurunun haftaya rekor seviyeyle başlamasının ardından akaryakıt kalemlerinden benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam geldiği duyuruldu.
BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM
EPGİS tarafından yapılan açıklamada, ''21/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 62, motorinde 55, LPG’de 57 kuruş'' zam yapıldığı belirtildi.
POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK
Açıklamada, ''Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' denildi.
Zamlı fiyatlar şöyle:
Ankara'da ortalama 11,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 11,61 liradan 12,23 liraya, İzmir'de 11,68 liradan 12,30 liraya çıkacak.
Ankara'da ortalama 11,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 12,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 11,47 liradan 12,02 liraya, İzmir'de 11,55 liradan 12,10 liraya çıkacak.
LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,75 liradan 9,32 liraya, İstanbul'da ortalama 8,70 liradan 9,27 liraya ve İzmir'de 8,58 liradan 9,15 liraya yükselecek.
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