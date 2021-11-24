Son Dakika | Benzin, motorin ve otogaza zam geliyor!

Sektör yetkilileri Benzin, motorin ve otogaza zam geleceğini duyurdu. Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt ürünlerine 25 Kasım tarihinden geçerli olmak zam gelmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2021 Çarşamba, 08:56
Son Dakika | Benzin, motorin ve otogaza zam geliyor!
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Dolarda yaşanan yükseliş akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı getiriyor.

Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam bekleniyor.

Kaynaklar, zammın yapılıp yapılmayacağına dair karar yetkisi olan ilgili kurumların onayı ile devreye alınmasının beklendiğini belirtti.


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