Son Dakika | Benzin, motorin ve otogaza zam geliyor!
Sektör yetkilileri Benzin, motorin ve otogaza zam geleceğini duyurdu. Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt ürünlerine 25 Kasım tarihinden geçerli olmak zam gelmesi bekleniyor.
Dolarda yaşanan yükseliş akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı getiriyor.
Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam bekleniyor.
Kaynaklar, zammın yapılıp yapılmayacağına dair karar yetkisi olan ilgili kurumların onayı ile devreye alınmasının beklendiğini belirtti.
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