Son Dakika | Benzin, motorin ve otogaza zam geliyor!

24 Kasım 2021 Çarşamba, 08:56

Dolarda yaşanan yükseliş akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı getiriyor.

Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam bekleniyor.

Kaynaklar, zammın yapılıp yapılmayacağına dair karar yetkisi olan ilgili kurumların onayı ile devreye alınmasının beklendiğini belirtti.