Son dakika | Bir kripto para vurgunu daha: Hecoin için dolandırıcılık iddiası

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2021 Çarşamba, 08:45
<p>Bir kripto para vurgunu daha... Son dönemlerin gözde yatırım araçlarından biri haline gelen kripto para borsasında yeni bir vurgun yaşandı. Hecoin ismiyle işlem gören kripto para, buharlaşırken, yatırımcılar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.</p>

Bir kripto para vurgunu daha... Son dönemlerin gözde yatırım araçlarından biri haline gelen kripto para borsasında yeni bir vurgun yaşandı. Hecoin ismiyle işlem gören kripto para, buharlaşırken, yatırımcılar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

<p>Yavuz Burul isimli bir kişi tarafından kurulan şirket üzerinden işlem göreb Hecoin'in buharlaştığı sosyal medya kullanıcılarının yorumları üzerinden anlaşıldı.</p>

Yavuz Burul isimli bir kişi tarafından kurulan şirket üzerinden işlem göreb Hecoin'in buharlaştığı sosyal medya kullanıcılarının yorumları üzerinden anlaşıldı.

<p>NTV'nin aktardığına göre; 400 dolardan hızla 2 dolar seviyesine düşen coin yüzlerce kişiyi mağdur etti.&nbsp;</p>

NTV'nin aktardığına göre; 400 dolardan hızla 2 dolar seviyesine düşen coin yüzlerce kişiyi mağdur etti. 

<p>Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller adası merkezli olan Heroes&amp;Empires Coin şirketine ait kripto paraya yatırım yapanlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.&nbsp;</p>

Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller adası merkezli olan Heroes&Empires Coin şirketine ait kripto paraya yatırım yapanlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. 

<p>Kripto paranın 'Hecoin Network' isimli sosyal hesabı şu anda kapalı.</p>

Kripto paranın 'Hecoin Network' isimli sosyal hesabı şu anda kapalı.


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