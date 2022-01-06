Son dakika | Bir alkol grubuna daha zam!
Son dakika haberi | Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, rakı fiyatlarına yapılan yeni zamları sosyal medya hesabından paylaştı.
Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) yeni yıl itibariyle yüzde 47,39 oranında zam geldi. Bu kapsamda şirketler peş peşe raf fiyatlarında zam yapmaya başladı.
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Efe Alkollü İçecekler A.Ş.’nin zamlı tarifesini kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
İşte Aybaş'ın paylaştığı yeni zamlı liste:
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