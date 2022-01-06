Son dakika | Bir alkol grubuna daha zam!

06 Ocak 2022 Perşembe, 16:31

Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) yeni yıl itibariyle yüzde 47,39 oranında zam geldi. Bu kapsamda şirketler peş peşe raf fiyatlarında zam yapmaya başladı.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Efe Alkollü İçecekler A.Ş.’nin zamlı tarifesini kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

İşte Aybaş'ın paylaştığı yeni zamlı liste: