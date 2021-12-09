Son dakika | Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Son dakika | Sigara fiyatlarına art arda zam gelmeye devam ediyor. Dün gelen zamların ardından bugün bir sigara grubuna daha zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2021 Perşembe, 09:52
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Sigara fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Dün iki sigara grubuna zam gelmişti. Bugün bir sigara grubuna daha zam geldi. Zam haberini, Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter'daki hesabından duyurdu.

Aybaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı listede söz konusu gruptaki sigaraların en ucuzu 14 TL olurken, en pahalı sigara ise 19 liraya yükseldi.

Aybaş yaptığı paylaşımda "Sigara zammı devam ediyor" ifadesini kullandı.


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