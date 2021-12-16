Son dakika | Birden fazla bankanın mobil uygulamasına erişilemiyor

16 Aralık 2021 Perşembe, 15:01

Merkez Bankası, TL'deki erimeye rağmen metinde son olarak nitelediği faiz indirimine ilişkin alanı kullanarak yüzde 14'e çektiğini belirtirken, alınan kararların etkilerinin izleneceğini ve önümüzdeki yıl ilk çeyrekte politikaların "kapsamlı" gözden geçirileceğini açıkladı.

TCMB'nin kararın ardından BDDK ise,TL kredilerin amacına aykırı kullanılmamasına yönelik kontrollerin azami seviyede olması için bankalara talimat verildiğini duyurdu. Söz konusu gelişmelerin ardından birden fazla bankanın mobil uygulamasına erişim sorunu yaşandığı belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre, bankalardan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.