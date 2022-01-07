Son dakika | Bitcoin çakıldı!

07 Ocak 2022 Cuma, 09:53

En büyük işlem hacmine sahip kripto para olan Bitcoin, yüzde 5’e yakın bir düşüşle 41 bin 8 doları gördü. Böylece Bitcoin Kasım ayında gördüğü 69 bin dolar zirvesinden yüzde 40 düşüş kaydetmiş

İkinci en büyük kripto para birimi olan Ether ise yüzde 8,3 düşüşle 30 Eylül’den bu yana en düşük seviye olan 3 bin 143 dolar kadar geriledi.

YÜZDE 5’TEN FAZLA DÜŞÜŞ

Bitcoin art arda yedi gündür 200 günlük hareketli ortalaması ve 45 bin 600 dolar seviyesi arasında işlem görüyordu. Çarşamba akşamı 46 bin 400 dolar seviyesinde bulunan kripto para, yüzde 5’ten fazla düşüş kaydederek 43 bin dolar civarına gerilemişti.

EN BÜYÜK GÜNLÜK DÜŞÜŞÜ

Bitcoin’in bir gecede yüzde 20’ye yakın düşüş kaydettiği 4 Aralık gecesinde ise en düşük 42 bin 296 dolar seviyesi görülmüştü. 4 Aralık gecesinde en büyük günlük düşüşünü yaşayan Bitcoin, sonrasında günü 48 bin dolar civarında kapatmıştı