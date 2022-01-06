Son dakika | Bitcoin tepetaklak oldu

06 Ocak 2022 Perşembe, 10:29

Bitcoin yaklaşık 1 haftadır işlem gördüğü dar fiyat aralığını kırarak en son 4 Aralık gecesinde gördüğü 43 bin dolar seviyelerine geriledi. Yüzde 5'ten fazla değer kaybeden kripto para, 200 günlük hareketli ortalamasından da uzaklaşmış oldu.

En büyük işlem hacmine sahip kripto para olan Bitcoin, en son Mayıs ayında 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırmış ve sonrasında 30 bin dolara kadar çekilmişti. 200 günlük hareketli ortalamasının altına indikten sonra yeniden yukarı yönlü kırması ise neredeyse 3 ay sürmüştü.

EN BÜYÜK GÜNLÜK DÜŞÜŞÜNÜ YAŞAMIŞTI

Bitcoin’in bir gecede yüzde 20’ye yakın düşüş kaydettiği 4 Aralık gecesinde ise en düşük 42 bin 296 dolar seviyesi görülmüştü. 4 Aralık gecesinde en büyük günlük düşüşünü yaşayan Bitcoin, sonrasında günü 48 bin dolar civarında kapatmıştı.

KOSOVA KRİPTO PARA MADENCİLİĞİNİ YASAKLADI

Öte yandan küresel fiyatlardaki hızlı yükseliş nedeniyle enerji krizine giren ve elektrik kesintileri yaşanan Kosova'da hükümet elektrik tüketimini kısmak amacıyla kripto para madenciliğini yasakladı.