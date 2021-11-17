Son dakika | Bloomberg duyurdu: Benzine zam geliyor
Son dakika benzine zam haberi... Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt sektörü kaynakları benzinde cuma gününden geçerli olmak üzere yeni bir zam beklentisi olduğunu söyledi. Kaynaklar, benzine 48 ila 52 kuruş arası zam bekleniyor.
Dolar/TL 'deki yükseliş akaryakıt fiyatlarında baskı yaratırken, sektör yeni zam bekliyor.
Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 48 ila 52 kuruş arası zam bekleniyor.
LPG'DE GÖZLER KURDA
Sektör kaynakları motorinde ve LPG'de ise fiyat artışının doların seyrine göre belli olacağını ifade etti.
Kaynaklar yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısı sonrasında dolar/TL kurunun 10 civarlarında ya da altında kapanış yapması durumunda motorinde zam beklentisinin erteleneceğini belirtti.
Buna karşın kurun 10,30 TL ve üstü kapanış yapması ve ürün fiyatının düşmemesi durumunda motorine de 33-46 kuruş arası zam gelebileceğine dikkat çekti.
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