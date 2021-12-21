Son dakika | Borsa İstanbul'dan yeni karar

21 Aralık 2021 Salı, 09:34

BIST 50 endeksindeki paylar için açığa satışta yukarı adım kuralının uygulanacağı duyuruldu.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

EN SON GERÇEKLEŞEN FİYAT DÜZEYİNDEN YAPILACAK



Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Geçen haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşayan ve iki kere devre kesici uygulanan borsa tarafında dün olumsuz fiyatlamalarla birlikte gün içinde iki kez devre kesici uygulanmıştı.

RİSK ALGISINI ARTIRDI

Analistler, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını belirtti.