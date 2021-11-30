Son dakika | Dolar tekrar yükselişe geçti
Son dakika | Omicron varyantına karşı aşıların etkisinin düşeceği endişeleri doları tekrardan hareketlendi.
Küresel piyasalarda koronavirüsün yeni Omicron varyantına karşı aşıların etkisinin düşeceği endişeleri satışlara yol açarken, Türkiye'de yükselen enflasyona rağmen politika faizinin düşeceği endişeleri TL üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.
Geçen hafta 13,45 ile rekor kırdıktan sonra 11,50'lere kadar gerileyen dolar/TL bugün yeniden 13 seviyesinin üzerini gördü. Kur saat 15.20 sıralarında 13,10'u gördü.
SİNYALİNİ VERDİ
Son üç ayda 400 baz puan faiz indiren TCMB, Aralık ayında bir faiz indirimi daha yapacağının sinyalini verirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü açıklamasında düşük faiz politikasından geri adım atmayacağını belirtti.
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