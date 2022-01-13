Son dakika | Dolarda son durum (13 Ocak 2022 Perşembe)
Son dakika haberi | Enflasyonun yüksek seyri ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yaptığı açıklamalar sonrası dolar yatay seyrini sürdürdü.
Yurt içinde, bugün gözler sanayi üretimi verilerine çevrilirken, dün yüzde 0,89 değer kazanan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste sekizinci işlem gününe taşıyarak günü 2.064,21 puandan tamamladı.
Dolar/TL ise dün küresel piyasalarda zayıflayan doların etkisiyle günü düşüşle başlayarak 13,2213’ten tamamlamasının ardından bugün piyasaların açılışında 13,53 seviyesinde işlem görüyor.
15,5400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5420 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta avronun satış fiyatı ise 15,7580 lira olmuştu.
TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
TL, 2021 yılını yüzde 44 değer kaybıyla kapattı.
Hafta başından bu yana negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş beklentisiyle değer kaybını sürdüren TL, yeni yılın ikinci haftasında yüzde 17 değer kaybetti. Ekonomistler enflasyonun mayıs ayına kadar yüzde 50'ye yükselebileceği uyarısında bulunurlarken, bu durum TL'nin zaten negatifte olan getirisinin iyice düşmesine yol açacak.
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