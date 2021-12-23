Son dakika | Dolarda son durum: Düşüş sürüyor (23 Aralık 2021)

23 Aralık 2021 Perşembe, 09:33

Dolar/TL 18.4 rekorundan sert düşüş ve ardından her iki yönlü sert dalgalanmalar yaşadı.

Kur, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında en düşük 11.0935 en yüksek 14.3885 seviyelerinden işlem gördü.

DOLARDA SON DURUM

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası düşüşünü sürdüren dolar 11,79 TL'den işlem görürken, euro ise, 13,51 TL'den işlem görmeye başladı.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,4580 lira, avronun satış fiyatı ise 14,1010 lira olmuştu.

TL'DE YÜZDE 50'YE YAKIN DEĞER KAZANCI

TL, Erdoğan'ın Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerde bir günde yüzde 50'ye yaklaşan değer kazancı yaşadı. TL'de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp ancak yüzde 56'dan yüzde 40 civarına gerileyebildi.