Son dakika | Dolarda son durum: Düşüş sürüyor (27 Aralık 2021)

27 Aralık 2021 Pazartesi, 09:23

Dolar/TL, geçen hafta TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (TCMB) destekleri açıklaması ile aynı anda başlayan kamu destekli döviz satışlarıyla 18,40 tarihi zirvesinden sert düşüş sonrası güne 11 civarında başladı.

Kur Erdoğan'ın açıklaması sonrasında en düşük 10.25, en yüksek 14.3885 seviyelerinden işlem gördü ancak genel olarak düşüş yönlü seyir devam etti.

DOLARDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada 11,1980 liradan alınan dolar 11,2000 liradan satılıyor. 12,7740 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 12,7760 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 11,5950 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 13,1310 lira olmuştu.

TL'DE KAYIP YÜZDE 30

TL, Erdoğan'ın geçen hafta Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerde bir günde yüzde 50, bir haftadan kısa süerde yüzde 80'e ulaşan değer kazancı yaşadı. TL'de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp yüzde 56'dan yüzde 30'un altına kadar gerilemiş durumda.