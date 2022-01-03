Son dakika | Enflasyon verileri öncesi dolarda sert yükseliş (3 Ocak 2022)

03 Ocak 2022 Pazartesi, 09:21

Yurt içinde gözler saat 10.00'da açıklanacak enflasyon ve ihracat verilerine çevrildi.

Enflasyon verileri öncesi yükselişe geçen dolar, 13,92 TL seviyesinden haftaya başladı. Euro (avro) ise, 15,81 TL seviyelerinde güne başladı.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4570 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2680 lira olmuştu.

TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 44

2021 yılının son haftasını 13 seviyelerinde tamamlayan dolar kuruyla birlikte, TL'nin kaybı yüzde 44 seviyesine ulaştı. Böylece yıl içinde yüzde 60'a yaklaşan değer kaybı bir miktar telafi edilmiş olsa da TL yılı büyük kayıplarla kapatmış oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bundan sonraki mücadele alanlarının enflasyon olduğunu belirterek, enflasyonun Aralık ayında yüksek geleceğini, Ocak ayından itibaren düşüşe geçerek yıl boyunca gerilemesini beklediğini söyledi.

Reuters anketine göre, TL'deki rekor değer kaybının birikimli etkisiyle 3 Ocak 2022 saat 10.00'da açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Aralık ayında 18 yılın zirvesi olan yüzde 30.6'ya yükselerek hükümetin yılsonu hedeflerinin çok üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.