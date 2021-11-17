Son dakika | TÜSİAD'ı hedef alan Erdoğan'dan "faiz" mesajı: "Bunlar nasıl iş adamı"

17 Kasım 2021 Çarşamba, 12:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, ekonomik krizle ilgili "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir; biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam." ifadelerini kullandı. Ayrıca, TÜSİAD'a tepki göstererek iş insanlarına seslenen Erdoğan, "Bunlar nasıl iş adamı?" diye belirtti.

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "helalleşme" açıklaması üzerine hedef alan Erdoğan, "Ey Bay Kemal, sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan helallik dile." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Dün vefat eden mütefekkir, şair, yazar, mücadele insanı Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Diriliş Yolu davasında kendisini takip edenlerin, tüm insanlığın başı sağ olsun. Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a uzanan düşünce temsilcisi olan bu müstesna değeri vefatı hepimiz için önemli bir kayıptır. İnsanı düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden inancı dirilmeyecek, inancı dirilmeden sanatı dirilmeyecek bir varlık olarak görüyordu. Bizden önceki neslin ve bizim neslimizin olduğu gibi, bugünkü ve sonraki kuşakların alacak çok feyzi olduğuna inanıyorum."

AKŞENER'İ HEDEF ALDI

"Meclis'in lokomotifi Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin milletvekilleridir. Her ne kadar bu çatı altında milletvekilliği sıfatının gerektirdiği vakara, onura sahip olmayanlar çıksa da Meclisimiz milletimizin gözbebeğidir. Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de milletimizin de gözünde vekilliği sarkıt olmuştur. Bu yüzsüz, erdemsiz, terbiyesiz kişilere gittikleri her platformda dersin verileceğine inanıyorum. Genel başkanı bir bayan olanın küfrü yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından yavşaklar diye ifade çıkar mı? Bu çatı bunu da gördü. Milletim işte bu tür bir bayana gereken dersi, cevabı 2023'ün Haziran'ın da verecektir. Zira bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez."

TEZKERE TEPKİSİ

"Milletimizin değer dünyasında bu iki tavrın adı da yeri de bellidir. Şehitlerine ve gazilerine saygı göstermeyenler, ülkenin milli çıkarlarına öncelik vermeyenlerden bu ülkeye hayır gelmez. Ülkenin ikinci büyük partisinin de kısır hesaplarla, bölücü örgütün çizgisine dümen kırması hepimizi kırmış ve öfkelendirmiştir. Aynı yalanları tekrarlamalarına alıştık. Bu defa doğrudan ülkemizin güvenliği, huzuru, insanlığımızın geleceği hedef alınmıştır. CHP'nin tezkere oylamasındaki tutumu Türkiye'yi hedef almaktadır. Bu oylamadan sonra CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyor, CHP'ye kimler teşekkür ediyorsa ipini de onlar tutuyor demektir.

Türkiye'nin Suriye'deki koridorla terörü uzak tutmasına tahammül edemeyenlerin karın ağrılarını biliyoruz. Doğu Akdeniz'de, Ege'de kendi politikalarımızın kimleri çileden çıkardığını biliyoruz. Son tezkere oylamasıyla ve yatırımcılar başta olmak üzere tehdit diliyle CHP pozisyon değiştirmeye başlamıştır. Bir süredir milli çıkarlarımıza somut darbeler vurma safhasına geçmiştir."

"HELALLEŞME" ÇIKIŞI

"Milletimiz 2023 seçimlerinde sandığa gittiğinde bir bizim eserlerimize, bir de bu kifayetsiz muhterislere bakacak. Böyle bir muhasebe karşısında elini vicdanına koyan herkesin yöneleceği yer AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. CHP Genel Başkanı kendisine verilen görevi bir türlü başaramadığını, yalanlarına kimseyi inandıramadığını görünce milletin değerlerine yöneldi. Devlet nasıl yönetilir, güvenlik birimleri nasıl çalışır, anayasa ve yasalarımız ne emreder, eldeki imkanlar nedir bilmediği için aklına geleni söylüyor. Dilin kemiği, yerine getirilmeyecek vaadin sınır olmayınca salla sallayabildiğin kadar. Daha dün Irak ve Suriye tezkerelerine 'evet' diyenleri ihanetle suçlarken, diğer yandan PKK'yı bitirmekten bahsediyor.

Son günlerde helalleşelim demeye başladı. Bizim kültürümüzde çok önemlidir. Ey Kılıçdaroğlu sen önce git, benim başörtülü bacılarımdan özür dile. 'Onların hukukunu biz koruduk' diyorsun, neyi korudun? Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek diyeceğiz ki olabilir. Son günlerde helalleşelim demeye başladı. Bizim kültürümüzde çok önemlidir. Ey Kılıçdaroğlu sen önce git, benim başörtülü bacılarımdan özür dile. 'Onların hukukunu biz koruduk' diyorsun, neyi korudun? Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek diyeceğiz ki olabilir. Ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim. Sen bunların hiçbirinin kadri kıymetini bilmedin. Buradaki sorun, maalesef ortada bir değişim yok, değişen de yok. CHP de, Kılıçdaroğlu da aynı sadece verilen rol değişti. Her tarafı dökülen bu bukalemun siyaseti milletimizin takdirine havale ediyoruz."

Türkiye en kritik kavşağa ulaşmıştır. Bir yanda büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yok, diğer tarafta eski Türkiye'ye giden yol. Son 8 yıldır kesintisiz bir şekilde yaşadığımız siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri sorunları tesadüf olarak göremeyiz. Gezi olaylarından itibaren yaşadığımız sosyal ve siyasi saldırıların ekonomik sonuçları da oluyor. 15 Temmuz'un ardından kirli kanalları kapatınca ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. 2018'den bu yana nice hadiseler yaşadık. Türkiye'ye siyasi, sosyal ve askeri alanda diz çöktüremeyenlerin ekonomi alanında saldırdıklarını gördük."

FAİZ AÇIKLAMASI: TÜSİAD VE İŞ İNSANLARI TEPKİSİ

"Enflasyon, yüksek faiz bilmeyen ülkelerin bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun dışında kalmamız mümkün değil. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere boşuna uğraşma diyoruz. Faiz belasını kaldıracağız. Bunu kabulleneceğiz, başka çıkışı olamaz. Hala kalkıp da bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Ben bu yolda faizi savunanla olamam. Bu konu sıradan bir konu değil.

ABD'ye, batıya, İsrail'e bakın faiz aşağılara çekilmişken, bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki faizi savunur hale geliyor. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim, enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim. Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Biz değerler silsilemiz içerisinde olaya niye buradan bakmıyoruz? Buradan bakacağız ve adımımızı atacağız.

Biz iş adamlarına diyoruz ki, sen düşük faizle kredi istiyordun. Al, niye almıyorsun. Bu işadamlarını da anlamıyorum. TÜSİAD'ı vesairesi yüksek faizden bahsediyor. Siz nasıl insansınız. Sen işadamıysan yatırımdan yanaysan işte size kredi. Alın krediyi ve yatırımı yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamı? Sonra bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz."