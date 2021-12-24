Son dakika | Erdoğan'dan kripto para açıklaması
Son dakika haberi | AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kripto para çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi basını temsilcileriyle buluştu.
Toplantıda kripto para konusuna ilişkin konuşan Erdoğan, ''Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız'' dedi.
''MERKEZ BANKASI OLDUĞUNU GÖRECEK''
Erdoğan, Kur Korumalı Mevduat için ise, "Vatandaş parasının garantisinin hazine garantörunun Merkez Bankası olduğunu görecek" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, toplantı öncesi yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:
''Döviz kurunda bir süredir anormal dalgalanma yaşadık. Uzunca bir müddet kurdaki dalgalanmaya faizi yükselterek durdurmak yönünde baskılara maruz kaldık. Kendi arkadaşlarımız arasında aynı yönde değerlendirmeler yapanlar olduğunu da itiraf ediyorum. Biz kendi programımızı uygulamakta ısrar ettik. Paketi açıklayınca kurun üzerindeki köpüğün bir günde ortadan kalktığını gördük.''
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