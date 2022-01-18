Son dakika | Erdoğan'dan yeni faiz açıklaması

18 Ocak 2022 Salı, 14:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'a yaptığı ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile baş başa ve heyetler arası verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Erdoğan, ortak gündemlerinde yer alan bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduklarına işaret ederek, "İki NATO müttefiki olarak güvenlik boyutlu gelişmeleri aramızda değerlendirdik. Arnavutluk'un savunma sanayi alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında atabileceğimiz adımları ele aldık. Başbakan Edi Rama ile özellikle de FETÖ'nün Arnavutluk’taki yapılanmasıyla müşterek mücadelemizi gözden geçirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti vesilesiyle Arnavutluk Meclisine de hitap ettiğini, Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem sonrasında Laç şehrinde TOKİ tarafından yaptırılan 522 adet deprem konutunun teslim törenini de icra ettiklerini söyledi.

FAİZ AÇIKLAMASI

Dövizde rekora sebep olan faiz politikasıyla ilgili de konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Öncelikle kur korumalı mevduata vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun ediyor. Döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından ve istikrarın devamından gayet memnunuz. Finansal piyasalardaki istikrarın devamına ve TL'ye olan ilginin artmasına yönelik ilave çalışmalarımız sürüyor. Diğer taraftan biliyorsunuz benim bir iddiam var; 'faiz sebep, enflasyon neticedir'. Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. 20 Aralık burada bir dönüm noktası oldu. Enflasyonun gerilemesini beklemek, milletimin hakkıdır, bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız. Ama faizde de artık düşüşler başladı. Bir ara biliyorsunuz 12'ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Çünkü bu öyle bir durum ki hep söylediğim gibi, dere yatağında akar. Burada da aynen bu durumu yakalayacağız. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023'e de zaten böyle gireceğiz. Bu enflasyonun da düşüşünü getirir, enflasyon düşecek."

"BALKANLAR'DA TÜRKİYE OLARAK VARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Balkan coğrafyasında pek çok eseri ihya ettiği Maarif Vakfının yeni okullar açtığını hatırlatılarak, "Bütün bu faaliyetlerin, kültür, sanat, eğitim alandaki faaliyetlerin üstüne bir adım daha koyma noktasında yeni projeler, yeni anlaşmalar olacak mı? Sözgelimi kasım, aralık ayında Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali yapılmıştı. Bunun bir benzeri Balkan coğrafyasındaki ülkelerle olacak mı?" sorusu üzerine, "Biz istiyoruz ki Balkanlar'da, her Balkan ülkesinde bir adım atalım; buralarda özellikle de TİKA ile tarihimize sahip çıkalım; kültür ve sanata yönelik de ne gerekiyorsa bunları biz TİKA ile yürütelim. TİKA, hemen hemen Balkan ülkelerinin tamamında şu anda aktif. Yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İşte camiler, köprüler ve buna benzer bütün eserlere yönelik çalışmaları TİKA yoğun şekilde yürütüyor." karşılığını verdi.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ GERÇEKÇİ YAKLAŞIM OLMAZ"

Ukrayna'daki son gelişmeler hatırlatılarak, "Türkiye, krizin her iki tarafıyla da iyi ilişkilere sahip bir ülke. Sizin, adı arabuluculuk olmasa da bu krizin çözümü konusunda taraflarla görüşmeniz söz konusu mu? Eğer korkulan olur da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali söz konusu olursa bir NATO üyesi ülke olarak Türkiye'nin tavrı ne olur?" sorusu üzerine ise Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini gerçekçi bir yaklaşım olarak görmediği karşılığını verdi.

Ukrayna'nın sıradan bir ülke olmadığını ve güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca Rusya'nın bu adımı atabilmesi için tüm dünyadaki durumu ve kendi durumunu gözden geçirmesi lazım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ukrayna'daydı. Şimdi ben de İlham Bey ile bir konuşacağım. Tabii Sayın Putin'le de bu konuları masaya yatırıp konuşmamız lazım. Çünkü bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Bunlar doğru da olmaz. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım. 'Ben bir yerin topraklarını işgal edeyim, alayım' mantığıyla bu işler yürümez. İşte örneğin Ukrayna'da ne yaptı Rusya? Kırım'a çöktü. Kırım ile ilgili biz her zaman, Kırım'ın işgaline karşı olduğumuzu Sayın Putin'le yaptığımız her görüşmede kendisine söylüyorum. Dışişleri Bakanlığımız aynı şekilde muhataplarına bunları söylüyor. Yani bu konuda bizim politikamız belli."

"DÖVİZ KURLARINDAKİ OYNAKLIĞIN AZALMASINDAN MEMNUNUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından ve istikrarın devamından memnunuz. Buna ve TL'ye olan ilginin artmasına yönelik ilave çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"ABD'nin, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de İsrail ve Güney Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte yürüttüğü boru hattı projesinden desteğini çekmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Bu proje esasında olacak bir iş değil. Bunun bütün analizlerini yaptılar, baktılar ki bu işin pozitif olabilecek bir yanı yok. Yani maliyet hesapları tutmuyor. Amerika bütün adımını zaten kapital üzerinde yürüten bir ülke. Bunun maliyet analizleri tutmadığı için de 'Bu olacak bir iş değil' diyerek desteğini çekti. Zaten, burada hep konuşulan nedir? Bu iş, Türkiyesiz olmaz. Çünkü eğer buradan Avrupa'ya gaz gidecekse bu ancak Türkiye üzerinden olur. Berat Bey, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde bile İsrailli muhatabı, o zaman o teklifle gelmişti. İş bir yere doğru da gidiyordu. Belki biz o zaman İsrail ile o işi bağlayabilirdik. Peki şimdi bağlama umudu yok mu? Şartlar oturup konuşulur. Çünkü bu işin menfaat analizleri çok önemli. Belli bir yere de geldik. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmelerimiz oluyor. İsrail Başbakanı Bennett daha değişik düzeyde haberler gönderiyor. Bütün bunlarla beraber biliyorsunuz, geçenlerde İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettim, onlarla görüşmelerimiz oldu. Eğer biz siyaset yapacaksak siyaset, kavga dövüşle olmaz. Siyaseti barış çizgisinde götürmeye mecburuz."

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki yaklaşımının belli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Libya ile yaptığımız anlaşmamız var. Libya ile yaptığımız anlaşmayla birlikte işi biz resmi bir metne oturttuk. Bu resmi metin üzerinden de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan dört tane sondaj gemisi, iki tane sismik araştırma gemisi aldık. Bunları biz boşuna mı aldık? Bunlar Karadeniz'de de çalışacak, Akdeniz'de de çalışacak. Bu konudaki en güçlü altyapıya biz sahip olacağız. Onun için de Amerika'nın olayı, tamamen ekonomik analizdir. Bu analizler neticesinde gördüler ki buradan bir şey çıkmaz." diye konuştu.

"İNŞALLAH BU İŞİ 2023'E YETİŞTİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz gazıyla ilgili önemli bir gelişme oldu. O gazı Türkiye'ye taşıyacak borular Filyos Limanı'na geldi. Bu süreç nasıl ilerliyor?" ve "Gaz 2023'e yetişecek mi?" sorularını ise şöyle cevapladı:

"Boru hattı yapımında kullanılacak borular gelmeye başladı. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı seferde limana gelmesi planlanıyor. Her bir boru yaklaşık 12 metre uzunluğunda. Boru hattını deniz tabanına yerleştirme işlemi yaklaşık 5 ay sürecek. 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak. İnşallah biz bu işi 2023'e yetiştireceğiz."

"Yeni bir müjde daha gelir mi?" sorusuna ise Erdoğan, "Bekliyoruz. İnşallah bütün hayalimiz, bakanlığın yaptığı çalışmalar, arkadaşların verdikleri bilgiler, özellikle sismik araştırma gemilerimizin bize verdiği raporlar, hep bu istikamette. Zaten bu işi şöyle başarıyla neticelendirdiğimiz zaman, 'ekonomik performans nedir, ne değildir' diye soranlara inşallah biz oradan gereken cevabı verme imkanını yakalamış olacağız." karşılığını verdi.