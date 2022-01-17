Bloomberg HT sonuçları açıkladı: MB faiz indirecek mi?

Bloomberg HT’nin faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ocak ayı toplantısında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oldu.

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2022 Pazartesi, 18:13
Bloomberg HT sonuçları açıkladı: MB faiz indirecek mi?
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Bloomberg HT, düzenlediği faiz anketinin sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılan bir kurum 50 baz puan indirim ile Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 13.50 seviyesine getireceğini düşünürken, faizlerin Ocak ayında artırılacağı yönünde tahmin veren hiç bir kurum olmadı.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

Ankete katılan kurumların yıl sonu faiz beklentisi ise çok geniş bir aralıkta seyrediyor.

Yıl sonu için en düşük tahmini paylaşan kurum 2022 sonunda politika faizinin yüzde 9’a inmesini beklerken, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise politika faizinin yüzde 22’ye ulaşmasını bekliyor.



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