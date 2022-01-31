Son dakika | Euro ve dolar düşüşe geçti
Son dakika haberi | Euro ve dolar, turizm gelirleri ve aralık ayı dış ticaret verilerinin açıklanmasının ardından düşüşe geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4. çeyrek turizm geliri ve aralık ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayımladı.
Verilere göre, turizm geliri 4. çeyrekte önceki yıla göre yüzde 95 artışla 7,6 milyar dolara yükselirken, Türkiye'nin ihracatı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artışla 225 milyar 291 milyon dolara, ithalatı da yüzde 23,6 artarak 271 milyar 424 milyon dolara yükseldi.
Dış ticaret açığı aynı dönemde yüzde 7,5 azalarak 46 milyar 133 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
DOLAR VE EURO'DA SON DURUM
Piyasaların yakından takip ettiği dış ticaret verileri ve turizm gelirlerinin ardından güne, 13,56 TL'den başlayan dolar, 13,30 TL'ye, 15,14 TL'den Euro ise, 14,87 TL'ye geriledi.
GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE
Haftanın geri kalanında yarın Markit IHS tarafından derlenen ocak ayı İSO imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve ocak ayı İstanbul Ticaret Odası (İTO) enflasyon verileri izlenecek.
TÜİK'in ocak ayı enflasyon verileri ise perşembe günü açıklanacak.
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