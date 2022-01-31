Fed, altın fiyatlarını vurdu
Altın fiyatları, Fed’in beklenenden daha şahin bir yaklaşımla mart ayında faizleri 50 baz puan artırabileceğine dair beklentilerle düşüşünü sürdürdü.
Altın fiyatları, geçen haftayı son 6 ayın en kötü performansıyla kapattıktan sonra yatırımcıların Fed'in daha agresif bir sıkılaşma kararı alabileceğine dair beklentileriyle düşüşe geçti.
Gram altın dolar/TL ’nin geçen hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın 775 TL seviyesinde işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 265 TL'den alıcı bulurken, bin 286 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 538 TL'den alınırken, 2 bin 572 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 60 TL'den alınırken, 5 bin 125 TL'den satılmaya başladı.
''RİSKLERİ GÖZLEMLİYORUZ''
Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta “Faizleri artırma ya da artırmama kararını mart toplantısında vereceğiz. Faizi, mart toplantısında artırma niyetindeyiz. Bunu yapmak için koşullar uygun, riskleri gözlemliyoruz” demişti.
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