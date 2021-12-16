Son dakika | Faiz kararı öncesi dolarda tarihi zirve

16 Aralık 2021 Perşembe, 09:14

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yeni bir zirve gördü. Güne 14,79 seviyesinde başlayan dolar kuru sabah saatlerinde yüzde 0,3 civarında yükselerek 15'i gördü.

Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 15,28 ile tüm zamanların en yüksek civarında işlem görüyor. Sterlin/TL 20 seviyesini geçerken Euro/TL 17,22 civarına yükseldi.

400 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ UYGULAMIŞTI

TCMB, yükselen enflasyona ve liradaki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi uygulamış, son PPK kararında bundan sonra para politikasında kalan sınırlı alanı Aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini ifade etmişti.

TL'NİN DEĞER YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Erdoğan'ın düşük faiz istekleri ile üretim, ihracat ve cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 50'yi aştı.

TL'deki kayıpların yüzde 45 ile büyük bölümü Eylül ayı başından beri, yani TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalinden itibaren gerçekleşti.