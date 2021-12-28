Son dakika | Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası Bakan Nebati'den açıklama
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" dedi.
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki ilk toplantısını yaptı.
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" dedi.
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) December 28, 2021
Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk. pic.twitter.com/6RaOJwF40s
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