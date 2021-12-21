Son dakika | Gözler saat 14.00'te: Dolarda dalgalı seyir
Son dakika haberi | Dolar/TL'de gözler Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Türk lirası mevduatları ile ilgili açıklamasının ardından saat 14.00'te çevrildi.
AKP'lİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor. Erdoğan, vatandaşların tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek için "yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek, TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödeneceğini duyurdu.
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
DOLARDA SON DURUM
Nebati'nin, ''Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız'' ifadelerinin ardından dolar dalgalarını seyrini sürdürerek 13,32 seviyelerinde işlem görmeye devam etti. Aynı saatlerde euro ise, 15 TL bandında seyretti.
TL'NİN DEĞER KAZANCI YÜZDE 50'Yİ BULDU
TL'nin dün en yüksek seviyeden en düşük seviyeye göre değer kazancı yüzde 50'yi buldu. Kurda bu sabahki ilk işlemler olan 13.32 seviyesine göre, TL'nin kazancı ise yaklaşık yüzde 36 seviyesinde.
Yılbaşından beri bakıldığında ise TL'nin dolar karşısında yüzde 56'yı aşan kaybı ise dün geceki hareketle birlikte yüzde 45'e geriledi. Dolar/TL'de yılbaşından beri yaşanan yüzde 144 yükseliş dünkü hareketle yüzde 82 civarı yükselişe geriledi.
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