Son dakika | Gram altın fiyatlarına dolar etkisi (24 Aralık 2021)

24 Aralık 2021 Cuma, 10:04

Haftaya dolar/TL’deki yükselişten destek bularak 1.000 TL'nin üzerinde başlayan gram altın, salı günü dolar/TL’deki dalgalı seyri takip etmişti. Gram altın perşembe günü dolar/TL'deki düşüşün yüzde 10'un üzerine çıkmasıyla 600 TL'nin altına kadar gerilemişti.

Dolar/TL'deki yükselişi takip eden gram altın güne 671 TL civarında başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 46 TL'den alıcı bulurken, bin 100 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 85 TL'den alınırken, 2 bin 204 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 4 bin 189 TL'den alınırken, 4 bin 388 TL'den satılmaya başladı.

TL'DE KAYIP YÜZDE 27 CİVARINDA

TL, Erdoğan'ın Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerde bir haftadan kısa sürede yüzde 80 değer kazancı yaşadı. TL'de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp yüzde 56'dan yüzde 27 civarına geriledi.