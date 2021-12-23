Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kritik toplantı sonrasında açıklama

23 Aralık 2021 Perşembe, 15:19

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında ikinci kez toplanan Finansal İstikrar Komitesi'ne ilişkin, "Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

BÜTÜN MALİYE TOPLANDI

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ve Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk de katıldı.