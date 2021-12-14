Son dakika | İpotekli konut satışında hızlı artış

14 Aralık 2021 Salı, 10:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında 178 bin 814 oldu.

İpotekli konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61 artış göstererek 39 bin 366 oldu. Böylelikle ipotekli konut satışlarında 2020 Ağustos ayından bu yana en yüksek yıllık artış gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,0 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 azalışla 249 bin 270 oldu.

İSTANBUL EN YÜKSEK PAYA SAHİP

Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi.

Satışlar Ekim ayında yıllık yüzde 14,9 artışla 137 bin adedi aşmıştı.