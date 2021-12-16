Son dakika | Konut fiyatlarında rekor artış
Son dakika haberi... | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, konut fiyat endeksi, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 40 artarak rekor kırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı konut fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 40,0, reel olarak ise yüzde 16,8 oranında arttı.
REKOR ARTIŞ
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 oranında artarak 209,9 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 oranında rekor seviyede artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 16,8 oranında artış gösterdi.
ANKARA İKİNCİ, İSTANBUL ÜÇÜNCÜ
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 7,1, 5,8 ve 5,7 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 38,7, 36,1 ve 40,2 oranlarında artış gösterdi.
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