Son dakika | Kripto para borsasında son durum (24.12.2021)

24 Aralık 2021 Cuma, 09:42

Kripto para birimi Bitcoin, son 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Kripto para birimi 51 bin doların üzerine tırmandı.

Geçtiğimiz iki günde yüzde 4’e yakın yükseliş kaydeden kripto para, cuma günü 51 bin 524 dolara kadar ulaşırken, en büyük ikinci kripto para olan Ether 4 bin 100 dolara yaklaştı.

Dogecoin'deki yükseliş ise yüzde 3.1 oldu. Fiyatı 18 centin üzerine çıktı.