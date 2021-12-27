Son dakika | Kripto para piyasasında son durum: Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? (27 Aralık 2021)

27 Aralık 2021 Pazartesi, 11:51

Kripto paralar yılın son haftasına yükselişle başladı. 2022'ye girme hazırlıkları yaparken yılın son haftası kripto yatırımcıları için olumlu başladı.

Coingecko'da yer alan verilere göre, piyasalar son 24 saatte yüzde 2 yükseldi. Piyasaların toplam büyüklüğü 2.5 trilyon doların üzerine çıktı.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin'deki yükseliş ise yüzde 1.4 oldu. BTC dün 50 bin dolar seviyesini aşmıştı. Piyasanın öncü kripto para birimi Bitcoin 50 bin 842 dolardan işlem görerek yeni haftaya güçlü girdi. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 38.08 seviyelerine geriledi.

ETHEREUM'DA SON DURUM

Ethereum ise aynı sürede değişiklik göstermedi. Fiyatı binde 3 artan ETH 4 bin 65 dolardan işlem görüyor.

Ripple cephesinde ise sakinlik gözlemlendi. XRP'nin fiyatı son 24 saatte binde 5 artarak 92 centte kaldı. Ripple geçen hafta 1 doların üzerini görmüştü.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin de geçen haftaki yükselişini korumayı başardı. DOGE'un fiyatı binde 5 artarak 19 centte kalmaya devam etti.