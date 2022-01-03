Son dakika | Kripto para piyasasında son durum: Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? (3 Ocak 2022 Pazartesi)

03 Ocak 2022 Pazartesi, 12:30

Bitcoin’in yılın en kötü performansını gösterdiği Aralık ayında, kripto paralar çok önemli bir kırılma noktasına geldi.

Türkiye'de kripto para yatırımcıları içinse 2022 başka bir belirsizlik daha içeriyor. Kripto paralar için getirileceği söylenen yasal düzenleme. TBMM’de düzenlenen ve (yatırımcı tarafında) kripto para temsilcilerinin davet edildiği danışma toplantısından çıkan ilk sonuçlar, kripto para yatırım gelirlerinin vergilendirilmesi noktasında tartışma yaratmış durumda.

BİTCOİN NE KADAR?

Son birkaç haftadır düşüş eğilimine giren Bitcoin, 3 Ocak 2022 Pazartesi gününe yüzde 1,01'lik 46 bin 873 dolardan başladı.

ETHEREUM NE KADAR?

Yüzde 0,97 değer kaybeden Ethereum 3 bin 793 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler kripto para birimi Dogecoin 0,17 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

3 Ocak sabah saatlerine yüzde 1,83 değer kaybeden Ripple ise 0,84 cent.