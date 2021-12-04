Son dakika | Kripto parada deprem: Bitcoin, Ethereum çakıldı
Son dakika | Kripto para piyasaları hafta sonuna sert düşüşle girdi. Bitcoin, Ethereum'da sert düşüşler yaşandı.
Kripto para piyasaları hafta sonuna sert düşüşle girdi. Bitcoin fiyatı 42 bin seviyesini gördü. Yüzde 20'den fazla düşüş gören Bitcoin, 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi.
Öte yandan, piyasadaki volatilite de dikkat çekti. Buna göre Bitcoin fiyatı, 53 bin ile 42 bin dolar arasında dalgalandı.
ETHEREUM DA DÜŞTÜ
Piyasa hakimiyeti bakımından ikinci sıradaki Ethereum da yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetti. Ethereum, 3 bin 500 doların altını test etti.
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