Son dakika | LPG ve motorin fiyatlarında indirim
Son dakika haberi | Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG ve motorin fiyatlarında indirim uygulandığını duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek açıkladığı yeni adımlar sonrası dolar düşüşe geçti.
Doların düşmesi akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.
LPG VE MOTORİNDE İNDİRİM
EPGİS tarafından yapılan açıklamada, 25 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG’de 72 kuruş, motorinde 5 kuruş indirim yapıldığı duyuruldu.
POMPAYA YANSIYACAK
Açıklamada, ''Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir'' denildi.
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