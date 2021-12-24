Son dakika | LPG ve motorin fiyatlarında indirim

24 Aralık 2021 Cuma, 17:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek açıkladığı yeni adımlar sonrası dolar düşüşe geçti.

Doların düşmesi akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

LPG VE MOTORİNDE İNDİRİM

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, 25 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG’de 72 kuruş, motorinde 5 kuruş indirim yapıldığı duyuruldu.

POMPAYA YANSIYACAK

Açıklamada, ''Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir'' denildi.