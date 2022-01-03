Son dakika | Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu
Son dakika gelişmesi | Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklilerinin de zam oranı belli oldu.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu.
Açıklanan bu veriler sonrası kamu emekçileri ve kamu emeklilerinin 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı kesinleşti.
BUNA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ VE ZAM ALACAK?
En düşük memur maaşı: 4.176,11 TL
SSK 2000 öncesi: 3 bin 292 lira 90 kuruş
SSK 2000 sonrası: 2 bin 041 lira
Bağkur esnaf emeklisi: 2 bin 948
Tarım emeklisi: 2 bin 343 lira 35 kuruş
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın enflasyon planı
- AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
- İBB'den CNN Türk'e sert tepki
- Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı
- Erzincan ve Van'da okullar tatil edildi
- AKP'de seçim hareketliliği
- Aracı olanlar dikkat! Dev zam geldi
- 'Erdoğan şiirden mahkûm olmadı'
- Meteoroloji il il açıkladı
- İşte kalem kalem yeni zamlar