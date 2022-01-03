Son dakika | Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu

03 Ocak 2022 Pazartesi, 10:10

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklilerinin de zam oranı belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu.

Açıklanan bu veriler sonrası kamu emekçileri ve kamu emeklilerinin 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı kesinleşti.

BUNA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ VE ZAM ALACAK?

En düşük memur maaşı: 4.176,11 TL

SSK 2000 öncesi: 3 bin 292 lira 90 kuruş

SSK 2000 sonrası: 2 bin 041 lira

Bağkur esnaf emeklisi: 2 bin 948

Tarım emeklisi: 2 bin 343 lira 35 kuruş