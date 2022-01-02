AKP'li Numan Kurtulmuş'tan memur ve emekli zammıyla ilgili açıklama

02 Ocak 2022 Pazar, 18:16

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Sancaktepe'de Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AKP AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi programında konuşan Kurtulmuş, bu haftadan itibaren memurların ve emeklilerin alım güçlerinin azalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Büyük bir kısmı Türkiye'den değil, küresel ekonomideki dalgalanmalardan kaynaklanan bu durumu en kısa zamanda aşacağız. Özellikle hayat pahalılığı karşısında vatandaşlarımızın yükünü azaltarak yolumuza devam edeceğiz.

Hayat pahalılığının ortaya çıktığı aralık ayının ilk haftalarından itibaren söylediğimi şimdi bir taraftan Türkiye'nin üretim gücünü artırıp Türkiye'nin küresel markalarla rekabet etmesini sağlamak için mücadele ederken diğer taraftan hayat pahalılığının ortaya çıkardığı sonuç dolayısıyla 'Vatandaşlarımızı ezdirmeyeceğiz.' diye söz verdik mi? Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın açıkladığı asgari ücret 4 bin 253 lira, tarihi bir artış ortaya koydu, milletimizin için hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun."