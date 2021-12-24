Son dakika | Merkez Bankası dolara ikinci müdahalenin miktarını açıkladı

Son dakika haberi | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Aralık'ta satım yönünde yapılan ikinci döviz müdahalesi miktarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2021 Cuma, 10:07
Son dakika | Merkez Bankası dolara ikinci müdahalenin miktarını açıkladı
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Aralık ayı başından bu yana döviz kurlarına yapılan doğrudan satış müdahalelerinin miktarını açıklanmaya devam ediyor. TCMB), 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Kurdaki hareketlilik nedeniyle Merkez Bankası, 7 yıl sonra ilk kez 1 Aralık'ta kurlara müdahale etmişti. Bu müdahalede 844 milyon dolar satılmıştı.

5 KEZ MÜDAHALEDE BULUNMUŞTU

Merkez Bankası, son 1 ay içerisinde piyasalara 5 kez müdahalede bulunmuştu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta müdahale gelmişti.

Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.

15 GÜN SONRA AÇIKLIYOR

Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.


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