Son dakika | Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
Son dakika haberi | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı TL vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL alış kurunu 11.64 olarak belirledi.
Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak kurların alış seviyesini dün açıklamaya başlamış, dolar kuru dün alış için 12 lira 35 kuruş olarak belirlenmişti. TCMB, kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.
Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Dolar alışta 11,6399 TL ve satışta ise 11,6609 TL, Euro ise alışta 13,1862 TL, satışta ise 13,2100 TL olarak açıklandı.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu