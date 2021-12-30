Son dakika | Merkez Bankası rezervlerinde çöküş

30 Aralık 2021 Perşembe, 14:56

TCMB'nin net rezervleri 24 Aralık haftasında düşüş yaşamaya devam etti. Net rezervler 12,2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara geriledi.

TCMB verilerine göre, kur korumalı TL mevduat enstrümanın devreye girdiği 24 Aralık haftasında brüt rezervler 110,8 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 116,5 milyar olarak kaydedilmişti.

NET REZERVLER EKSİ 55,7 MİLYAR DOLAR

Swap hariç net rezervler 24 Aralık haftasında eksi 55,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu rakam eksi 46,7 milyar dolar olmuştu.

NET AÇIKLAMA YAPILMADI

İşlemciler, rezervlerde gerçekleşen düşüşü dolara kamu müdahalesi olarak yorumlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamunun düşüşte payı olmadığını söyledi.

Ancak TCMB'nin rezervlerindeki düşüşlere ilişkin bugüne kadar TCMB ya da Hazine'den net bir açıklama ise yapılmadı.

TL'DE DEĞER KAYBI YÜZDE 40

Ekonomistlerin beklentileri oldukça geniş bir bantta yer alırken bunun nedeni ay sonu itibarıyla TL'deki değer kaybının bir bölümünün telafi edilmiş olması. TL'de dolar karşısında geçen hafta tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp yüzde 56'dan ancak yüzde 40 civarına gerilemiş durumda.

PİYASA FAİZLERİ SERT YÜKSELİŞTE

Erdoğan'ın yatırım için düşük faiz istekliliğine rağmen ticari kredi faizlerinde özellikle son haftada belirgin artışlar yaşanıyor.

Mevduat faiz oranları yüzde 20'nin üzerine çıkarken, yükselen fonlama maliyetleri kredi faizlerine de yansıdı. Bazı bankalarda KOBİ kredi faizleri yüzde 30'un üzerine çıktı.