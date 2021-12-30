Son dakika | Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı (30 Aralık 2021 Perşembe)

30 Aralık 2021 Perşembe, 11:11

Dolar/TL, geçen hafta TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (TCMB) destekleri açıklaması başlayan kamu destekli adımlarla 18.4 tarihi zirvesinden 10'a doğru sert düşüş sonrası tekrar yükselişe geçerek 13'ü aştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dolar/TL'de dünkü yüzde 7'ye yakın yükselişe ilişkin bir soruya keskin düşüşten sonra salınımların normal olduğu şeklinde yanıt verdi.

YENİ DOLAR RAKAMLARI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni adımlarla birlikte TCMB, kur korumalı TL mevduatlarında kullanılacak dolar kurunu 30 Aralık 2021 Perşembe günü için 12,6185 TL, euro için ise 14,2816 olarak açıkladı.

Dün dolar kurunu 12,03 TL, euro ise 13,59 olarak açıklamıştı.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış fiyatı ise 726,75 olarak ilan edildi.

KUR RAKAMI VERİLECEK

Erdoğan'ın açıkladığı yeni adımlarla birlikte, bankadaki TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın yurttaşlara ödenecek olması ve ihracatçılara Merkez Bankası tarafından ileri vadeli kur rakamı verilmesi vardı.