Son dakika | Merkez Bankası'ndan yeni karar: Destek açıklaması

29 Aralık 2021 Çarşamba, 09:41

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verdi.

Açıklama şöyle:

"Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 21 Aralık 2021 tarihli ve 62 sayılı Basın Duyurusu ile döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağı açıklanmıştı.

Bu defa altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir. "