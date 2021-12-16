Son dakika | Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gram altında bir rekor daha
Son dakika haberi... | Gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz kararının ardından rekor seviye yükseldi.
Türkiye'de de enflasyon endişeleri artarken TCMB yine faiz indirimlerine devam etti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), Aralık ayı politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü.
Banka; eylül, ekim ve kasımda toplamda 400 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylelikle Merkez Bankası'nın aralık ayında yaptığı 100 baz puan faiz indirimiyle, toplamda 500 baz puanlık indirim yapıldı.
Karar öncesinde dolar/TL 15,28, euro/TL 17,27, sterlin/TL 20,23 ile rekor kırmıştı. Karar sonrası dolarda 15,65, euroda 17,66 seviyesi görüldü.
GRAM ALTIN REKOR KIRDI
Salı günü dolar kurundaki çekilmeyle 800 TL'nin altına gerileyen gram altın, dolar kurunun 15,65 ile yeni bir zirve görmesiyle rekor tazeledi. Dolar/TL'nin yeni bir zirve görmesiyle gram altın da 893 TL ile tarihi zirvesine yükseldi.
FED TOPLANTISI SONRASI YATAY SEYREDİYOR
Küresel altın fiyatları ise yatırımcıların Fed toplantısına odaklanmasıyla dalgalı bir seyir izledikten sonra keskin bir düşüş yaşamıştı.
Altın fiyatları bu sabah dolar/TL’de görülen rekor öncesi de, Fed belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla son iki gündeki kayıplarını silmiş, haftaya başladığı fiyata geri dönmüştü.
Video Haberler
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücretle ilgili son rakam açıklandı
- 'Bir deney yapılıyor, başında Erdoğan var'
- Reuters duyurdu: Ankara harekete geçti
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- Zamanlamaya dikkat çekti: 'Akıl dışı strateji'
- Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi için harekete geçildi
- RTÜK'ten 'Konuşanlar' kararı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Erdoğan, Babacan'a kaptırmadı!