Son dakika | Merkez Bankası'nın rezervleri son 20 yılın en dip seviyesini gördü

13 Ocak 2022 Perşembe, 15:01

TCMB verilerine göre brüt rezervler 7 Ocak haftasında 109,45 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta rezervler 111,05 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Net rezervlerdeki erime de devam etti. 31 Aralık haftasında 8,3 milyar dolar olan net rezervler 7 Ocak haftasında 7,9 milyar dolara indi. Böylece TCMB'nin net uluslararası rezervleri Ağustos 2002'den bu yana yeni en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.

NET REZERVLER EKSİ 56,9 MİLYAR DOLAR

Bu rakamlar swap hariç net rezerv rakamlarına da yansıdı. 7 Ocak haftası itibariyle swap hariç net rezervler eksi 56,9 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 56,4 milyar dolardı.

21,17 MİLYAR DOLARDAN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Net rezervler Aralık ayında TCMB'nin satış tarafında döviz piyasasına doğrudan müdahalesini takiben 21.17 milyar dolardan düşüşe geçmişti.