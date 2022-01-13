Son dakika | Merkez Bankası'nın rezervleri son 20 yılın en dip seviyesini gördü
Son dakika haberi | Yeni yılın ilk haftasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri gerileme gösterdi.
TCMB verilerine göre brüt rezervler 7 Ocak haftasında 109,45 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta rezervler 111,05 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Net rezervlerdeki erime de devam etti. 31 Aralık haftasında 8,3 milyar dolar olan net rezervler 7 Ocak haftasında 7,9 milyar dolara indi. Böylece TCMB'nin net uluslararası rezervleri Ağustos 2002'den bu yana yeni en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.
NET REZERVLER EKSİ 56,9 MİLYAR DOLAR
Bu rakamlar swap hariç net rezerv rakamlarına da yansıdı. 7 Ocak haftası itibariyle swap hariç net rezervler eksi 56,9 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 56,4 milyar dolardı.
21,17 MİLYAR DOLARDAN DÜŞÜŞE GEÇTİ
Net rezervler Aralık ayında TCMB'nin satış tarafında döviz piyasasına doğrudan müdahalesini takiben 21.17 milyar dolardan düşüşe geçmişti.
Video Haberler
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
En Çok Okunan Haberler
- Tarikat yurdunda sistematik işkence
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- Valilikten 'canlı bomba' açıklaması
- Demirören'e ve Ziraat'e bir kötü haber daha
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert yanıt
- Cinsel içerikli filmde oynadığı öğrenilince...
- Eski dostunun kapısını çaldı iddiası
- 42 bin 500 lirayı kendi hesaplarına geçirdiler
- AKP yine isyan ettirdi
- Erdoğan'dan partisine azar