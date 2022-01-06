Son dakika | Motorine zam iddiası

06 Ocak 2022 Perşembe, 12:32

Merkez Bankası'nın piyasaların beklentisinin aksine üst üste faiz indirimi kararı alması, enflasyon ve döviz kurlarındaki artışı tedikledi.

AKP'li Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'In açıkladığı 'Kur Korumalı TL Mevduatı'nın ardından dolarda düşüş gözlemsede zamlar peş peşe gelmeye devam etti. Bu zamlardan en fazla nasibini alan akaryakıta ise bir zam daha gelmesi bekleniyor.

MOTORİNE ZAM İDDİASI

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre; Cuma gecesi motorine 74-75 kuruş dolayında zam bekleniyor.

Zammın ardından bir litre motorinin fiyatı 13 TL 60 kuruşla tarihi zirve yapacak; 14 TL'ye dayanacak.