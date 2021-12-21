Son dakika | Piyasalarda son durum: Dolarda sert düşüşler sürüyor (21.12.2021)

21 Aralık 2021 Salı, 09:04

Erdoğan dün akşam kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç, şöyle işleyecektir; İnsanlarımızın bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksek ise bu getiriyi elde eder. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa, aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk Lirası varlıklarını yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 'yeni finansal alternatifini' açıklamasının ardından güne 11,11 seviyelerinde başlayan dolar, düşüşünü sürdürdü. Euro ise, 12,54 seviyelerinde güne başladı.

TL'NİN DEĞER KAZANCI YÜZDE 50'Yİ BULDU

TL'nin dün en yüksek seviyeden en düşük seviyeye göre değer kazancı yüzde 50'yi buldu. Kurda bu sabahki ilk işlemler olan 13.5 seviyesine göre TL'nin kazancı ise yaklaşık yüzde 36 seviyesinde.

Yılbaşından beri bakıldığında ise TL'nin dolar karşısında yüzde 56'yı aşan kaybı ise dün geceki hareketle birlikte yüzde 45'e geriledi. Dolar/TL'de yılbaşından beri yaşanan yüzde 144 yükseliş dünkü hareketle yüzde 82 civarı yükselişe geriledi.