Son dakika | VakıfBank mobil uygulaması çöktü

Son dakika haberi... | VakıfBank mobil uygulamasında sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2021 Cumartesi, 12:10
Son dakika | VakıfBank mobil uygulaması çöktü
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Vakıfbank müşterisi olanlar sabah saatlerinde bankanın mobil uygulamasına erişim sağlamak istediklerinde, sisteme giriş yapamadılar. 

Uygulamaya giriş yapmaya çalışan müşteriler, "Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz" uyarı yazısı ile karşılaştı.

YOĞUNLUK AÇIKLAMASI

Vakıfbank kısa bilgilendirme açıklamasında, sistemde yoğunluk olduğunu ve sorunun kısa süre içinde giderileceği söylendi.


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