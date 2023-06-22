Son Dakika... 27 ay sonra bir ilk: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 14:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 14:33

Merkez Bankası (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK), politika faizini açıkladı.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit tutan Merkez Bankası bu ay politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

Öte yandan bazı kurumlar yayımladıkları raporlarda art arda iki artırım ile faizlerin zirveye ulaşabileceğini ifade ederken, bazıları ise faiz artırımlarının birkaç aya yayıldığı, aynı dönemde makro ihtiyati tedbirlerin gevşetildiği bir ortamda TL'nin değerini koruyabileceğini belirtiyorlardı.

En düşük tahmin ise Bloomberg'den gelmişti. Bloomberg Economics, faizin yüzde 15’e çıkarılmasını bekliyordu. Böylece faiz beklentisini sadece Bloomberg tutturmuş oldu.

MERKEZ BANKASI'NIN KARAR METNİ

Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir.

Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır.

"ENFLASYONDA ANA EĞİLİM YÜKSELİŞE İŞARET EDİYOR"

Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

"PARASAL SIKILAŞTIRMA KADEMELİ OLARAK GÜÇLENECEK"

Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

"PARA POLİTİKASI ETKİNLİĞİ ARTACAK"

Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir.

"SADELEŞME SÜRECİ KADEMELİ OLACAK"

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

EN SON AĞBAL DÖNEMİNDE ARTIRILDI

PPK son olarak 18 Mart 2021'de faiz artırım kararı almıştı. Naci Ağbal başkanlığında toplanan kurul politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti.

Faiz artırımına gidileceği konusunda tüm uzmanlar ve piyasa aktörleri hemfikir olsa da artırımın miktarı konusunda birbirinden farklı tahminler bulunuyor.

AA Finans'ın beklenti anketinde faizin yüzde 19,25'e, Reuters'ın anketinde yüzde 20'ye çıkarılacağı görüşü hakimdi.

Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri anketinde ise faizin yüzde 17.5'e yükseltileceği tahmin edilmişti.

NAS'A VEDA

Haziran ayı başında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Nurettin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek, ekonomide rasyonel politikalara dönüleceğini açıklamıştı. Şimşek’in göreve gelmesi Erdoğan’ın dini bir referans olan “nas”la ilişkilendirdiği ve “Faiz sebep, enflasyon sonuç” tezine dayandırdığı Yeni Ekonomi Modeli’nden geri dönüş olarak yorumlanmıştı.