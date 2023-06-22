Cevdet Yılmaz ile Mehmet Şimşek'ten BAE'ye ziyaret

Yayınlanma: 22.06.2023 - 09:45

Güncelleme: 22.06.2023 - 09:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaret öncesi bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i havalimanında BAE'li heyet karşıladı.

BAE'ye gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek olan Yılmaz ve Şimşek, heyetler arası görüşmelerin ardından BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edilecek.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği imkanlarının değerlendirileceği görüşmede, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan'ın da yer alacağı belirtildi.



