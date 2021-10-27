Son dakika... 72 kuruş zamlanan benzinde 25 kuruş indirim kararı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 09:46

Dolar/TL kurundaki dalgalanmayla hafta başından bu yana 72 kuruş zamlanan benzin fiyatlarına bugün de indirim yapılacak. BloombergHT’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 28 Ekim'den geçerli olmak üzere benzinin litresinde 25 kuruş indirim olacak.

İndirimden sonra İstanbul Avrupa yakasında litre başına ortalama benzin fiyatları 8,65'ten 8,40 seviyesine düşecek.

Benzine Pazartesi 44 kuruş, Salı günü ise 28 kuruş zam gelmişti.